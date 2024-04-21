Европейский пенсионер перенес 50 мутаций COVID-19 и умер В Нидерландах пенсионер скончался после 50 мутаций COVID-19 за два года

В Нидерландах умер пожилой мужчина, который на протяжении последних двух лет боролся с коронавирусной инфекцией, сообщает газета New York Post. За это время вирус COVID-19 мутировал у него в организме около 50 раз.

Пенсионер заразился штаммом «омикрон» в феврале 2022 года. Его доставили в университетскую больницу Амстердама и поставили вакцину от COVID-19, однако препарат не помог, поскольку организм пациента не выделил антитела. Врачи выяснили, что за три недели лечения коронавирусная инфекция развила устойчивую мутацию. Медики также обнаружили, что иммунная система пенсионера неспособна избавиться от вируса. Житель Нидерландов скончался из-за ослабленного иммунитета и сопутствующего заболевания крови.

Ранее исследование специалистов Института показателей и оценки здоровья США выявило, что распространение коронавирусной инфекции привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. По словам ученых, времена пандемии стали переломными после десятилетий, когда фиксировался рост продолжительности жизни людей. Кроме этого, эксперты выявили существенный рост смертности среди взрослого населения.