Литва готовится к худшему сценарию аварии на Белорусской АЭС

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Пресс-атташе министра внутренних дел Литвы Рита Тамашунене Божена Заборовска-Зданович сообщила, что комиссия по экстремальным ситуациям приступила к обсуждению худшего сценария гипотетической аварии на Белорусской АЭС, которую построили в 50 км от Вильнюса.

Рита Тамашунене Божена Заборовска-Зданович, возглавившая эту комиссию, добавила, что эксперты Агентства по защите окружающей среды и Центра радиационной безопасности, а также представители самоуправлений районов, примыкающих к границе с Белоруссией, приглашены для обсуждения подготовки к возможному ЧП.

Литовские власти считает станцию небезопасной. Однако российская госкорпорация, создавшая этот проект, утверждает обратное. На Белорусской АЭС используются самые современные технологии, которые предотвратят любую утечку. Эксперты МАГАТЭ тоже не увидели никаких нарушений в этом сооружении.

Сейчас на Белорусской АЭС идёт загрузка ядерного топлива в реактор. Она будет подключена к энергосистеме страны в IV квартале этого года. А уже в феврале 2021 года реактор выведут на полную мощность, передаёт «Парламентская газета».

Белорусскую АЭС построили в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.

Литва, Латвия и Эстония намерены подписать декларацию об отказе от закупки электроэнергии, которую будет вырабатывать строящаяся в Белоруссии рядом с литовской границей атомная электростанция (БелАЭС).

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, заявил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров премьер-министров двух стран Михаила Мишустина (РФ) и Романа Головченко (Белоруссия) 14 июля 2020 года.

По его словам, товарооборот между Москвой и Минском в 2019-м превысил $35,5 млрд. В качестве примера совместного сотрудничества Новак привёл проект в высокотехнологичной отрасли — строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну. Он добавил, что у обоих государств «есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике».