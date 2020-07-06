Летевший в Латвию из Канады самолёт с военными развернули из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/edafdb5a-bfa3-11ea-9c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/theministryofdefence

Борт, на котором находились 70 солдат и членов экипажа, развернули на половине пути из Канады в Латвию из-за того, что люди, летевшие на нём, могли быть заражены коронавирусом. Об этом сообщило канадское военное ведомство.

В Минобороны Канады отметили, что инфицирован мог быть как минимум один из военных, так как он контактировал с человеком с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщил латвийский портал LETA. При этом уточняется, что сам заболевший не летел в этом самолёте.

Теперь военным, чтобы всё-таки улететь из Канады в Латвию, придётся провести две недели на карантине. При этом канадские ВВС узнали о контакте одного из военных с заболевшим, только когда борт уже был в воздухе.

В Латвии в рамках миссии НАТО находятся 540 военных из Канады. Борт, который должен был прилететь в Латвию, вёз латвийских военных в рамках рокировки. 70 канадских солдат также должны вернуться домой. О том, как их доставить на родину, думают в ВВС Канады.

Сейчас в мире более 11,4 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 534 тысячи человек, выздоровели более 6,1 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер прибыл в Эстонию для знакомства с республикой и Балтийским регионом вообще, а также с ситуацией с его безопасностью.