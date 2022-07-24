Лесные пожары охватили сразу несколько регионов Греции

Фото: IMAGO/Panagiotis Balaskas / Euro / www.imago-images.de / Global Look Press

Лесные пожары в Греции охватили несколько регионов на юге, востоке, западе и севере страны, пишет греческая газета Kathimerini со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что самое сильное возгорание наблюдается в национальном парке Дадия в области Эврос. Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 53 возгорания.

Основные фронты огня на данный момент находятся в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны, — сказано в публикации.

На борьбу со стихией брошены военные, пожарные-добровольцы, отряды гражданской защиты и работники службы лесного хозяйства со строительной техникой. В области Эврос, например, работают 320 пожарных на 68 автомобилях, а также 13 пеших групп. Температура воздуха в тени достигала +42 °С.

Сильнейший ливень ранее стал причиной отключения электричества в городе Сочи. Также он подтопил участки дорог, придомовые территории и первые этажи зданий. Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привёл к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии.