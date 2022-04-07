Ле Пен заявила, что Франция готова выбрать президентом женщину

Франция готова выбрать президентом женщину, заявила выдвинувшаяся на этот пост от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передаёт EADaily. Француженки получили право голосовать на муниципальных выборах 77 лет назад, но главой государства женщина с тех пор не стала, напомнила Ле Пен.

Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьёз не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран, — высказалась она на предвыборном митинге в Перпиньяне.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля. О намерении баллотироваться на высший государственный пост во Франции также заявили действующий президент Эммануэль Макрон, приверженец ультраправых взглядов, журналист и писатель Эрик Земмур, представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк-Меланшон и другие.

Ранее Марин Ле Пен назвала ошибочным недружественное отношение Европы к России. Она заявила, что не стоит вести холодную войну против президента России Владимира Путина. В то же время, по её мнению, в сфере геополитики «нет друзей», а есть союзники.