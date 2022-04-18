Ле Пен: безопасность в Европе невозможна без России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пе призвала Европу сближаться с Россией. По её мнению, Западу необходимо предпринять такие шаги в интересах безопасности всего континента, передаёт ТАСС.

Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента, — заявила Ле Пен.

Политик также сообщила, что считает, что Крым воссоединился с Россией законно. По её мнению, данное событие является легитимным, поскольку территория примкнула к РФ после проведения референдума.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что европейцы обладают особым «геном», который мешает им взаимовыгодно сосуществовать с Россией. Он добавил, что можно научиться и с этой лишней хромосомой жить и привыкнуть друг к другу.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит быть открытой к сотрудничеству с любыми странами, однако инициировать налаживание отношений с Западом она не будет. По его словам, Москва посмотрит, как западные страны будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали.