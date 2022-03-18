Лавров: Россия не будет инициировать налаживание отношений с Западом

Россия продолжит быть открытой к сотрудничеству с любыми странами, однако инициировать налаживание отношений с Западом она не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва посмотрит, как западные страны будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали, пишет РИА Новости.

Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что поведение Запада не показало его надёжность «ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнёров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы».

Лавров ранее отметил, что консенсус в НАТО и Евросоюзе по антироссийским санкциям — фикция. По его словам, европейские коллеги при личных встречах с ним высказывались против вводимых в отношении Москвы рестрикций, а это, по заявлению главы ведомства, противоречит понятию консенсуса. Дипломат упрекнул своих коллег в том, что они не могут принять самостоятельного решения и высказаться против санкционных ограничений.