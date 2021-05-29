Лавров заявил, что Россия ответит на недружественные шаги ЕС

https://static.news.ru/photo/4cadcfb8-c1f1-11eb-b81d-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не оставит без внимания новые недружественные шаги, которые в отношении официальной Москвы готовит Евросоюз. Это заявление на открытии конференции по отношениям РФ и ЕС сделал глава отечественного Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

По словам руководителя ведомства, Москва готова к честному и равноправному взаимодействию с Брюсселем. Лавров подчеркнул, что Европа пытается говорить с РФ с позиции силы, а также вмешивается во внутригосударственные дела. Ответ на это обязательно последует.

Как сказал Лавров, инициаторам такой политики стоит задуматься, отвечает ли она требованиям европейцев. Министр заметил, что сейчас отношения между странами находятся на сложном и противоречивом этапе трансформации.

Для европейцев это всё остро ставит задачу выхода из прежней зоны комфорта и определения собственных стратегических интересов, включая осознание естественных конкурентных преимуществ — принадлежности к бурно развивающемуся Евразийскому континенту. Сделает это Европа — можно будет начать движение от нынешнего конфликтного сосуществования к пусть и состязательному, но бесконфликтному, а потом, может быть, и к чему-то более серьёзному, — добавил глава ведомства.

Ранее Лавров сказал, что Россия готова налаживать отношения с Евросоюзом.

Прежде постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сказал, что Россия и Евросоюз связаны общим будущим — в Европе это понимают. Он понадеялся, что эта мысль будет отражена в докладе Еврокомиссии, который поручили сделать главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к следующему саммиту.