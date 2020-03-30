https://static.news.ru/photo/71bc0bb6-7289-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/Global Look Press

В итальянский порт Пьомбино зашёл круизный лайнер Costa Diadema с 1 255 членами экипажа, среди которых 13 россиян.

Судно под флагом Италии с интернациональным экипажем вышло из Дубая 14 марта. По данным Rai News 24, на борту Costa Diadema выявлено не менее пяти случаев заражения коронавирусом.

Другой лайнер Costa Victoria стоит порту Чивитавеккья (в 100 км к северу от Рима). На его борту в режиме карантина находятся 85 россиян.

Оба судна принадлежат компании Costa Crociere, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, два бывших пассажира, заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, скончались в Японии.