Кравчук объяснил, почему хочет посетить Крым

https://static.news.ru/photo/0ef94750-5cd0-11eb-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Мемориальный комплекс «Путь возрождения народов Крыма» Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Первый президент Украины, представитель Киева на переговорах по Донбассу 87-летний Леонид Кравчук объяснил, почему говорил о посещении Крымского полуострова. Он подчеркнул, что его слова поняли неправильно.

Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, — заявил Кравчук.

Политик рассказал, что у него нет каких-то конкретных планов, он рассматривал возможность поездки в будущем, когда это станет возможным. Кравчук считает, что настанет время, когда Россия и Украина будут жить как цивилизованные государства, «не будут воевать, не будут ничего аннексировать». Сейчас же планировать поездку в Крым преждевременно.

В эфире НСН Кравчук также высказался по поводу обвинений Украины в том, что её власти не дают воду полуострову. Политик считает, что Россия «аннексировала» Крым, поэтому его водоснабжение является ответственностью российских властей.

Так гласят все международные нормы. Даёт Украина воду, не даёт — это базарный разговор, — подчеркнул Кравчук.

Как писал NEWS.ru, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров открыт для всех, кто хочет объективно оценить обстановку в регионе. Он подчеркнул, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Власти Украины считают, что полуостров является «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».