Кравчук объяснил, почему хочет посетить Крым

Первый президент Украины, представитель Киева на переговорах по Донбассу 87-летний Леонид Кравчук объяснил, почему говорил о посещении Крымского полуострова. Он подчеркнул, что его слова поняли неправильно.
Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, — заявил Кравчук.
Политик рассказал, что у него нет каких-то конкретных планов, он рассматривал возможность поездки в будущем, когда это станет возможным. Кравчук считает, что настанет время, когда Россия и Украина будут жить как цивилизованные государства, «не будут воевать, не будут ничего аннексировать». Сейчас же планировать поездку в Крым преждевременно.
В эфире НСН Кравчук также
Так гласят все международные нормы. Даёт Украина воду, не даёт — это базарный разговор, — подчеркнул Кравчук.
Как писал NEWS.ru, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров открыт для всех, кто хочет объективно оценить обстановку в регионе. Он подчеркнул, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Власти Украины считают, что полуостров является «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».