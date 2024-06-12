«Козел отпущения Зеленского»: пасынок Сырского высказался о главкоме ВСУ Пасынок главкома ВСУ считает, что Сырский сбежит или окажется в плену

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский рискует стать козлом отпущения для президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости пасынок генерала Иван. По его словам, рано или поздно на командующего возложат ответственность за все провалы армии, но к тому моменту Сырский будет либо в плену, либо за границей.

Козла отпущения Зеленский всегда найдет. Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет за границу, — сказал Иван.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском и Кураховском направлениях в Харьковской области и ДНР складывается наиболее напряженная для Вооруженных сил Украины ситуация. По данным украинских военных, на Купянском направлении за одни сутки было зафиксировано семь боевых столкновений. Сырский при этом обращал внимание на преимущество ВС России в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб.