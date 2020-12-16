Король Швеции заявил, что страна потерпела неудачу в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6517320e-4075-11eb-9c93-fa163e074e61_660.jpg Карл XVI Густав Фото: Sanna Argus TirÃN/The Royal Cou/Global Look Press

Швеция потерпела неудачу в борьбе с пандемией COVID-19, заявил король Карл XVI Густав.

Я думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным. Много людей скончались, и это ужасно, — отметил Карл XVI Густав, слова которого приводит радиостанция Radio Sweden.

Король Швеции также добавил, что 2020 год был «ужасным» — это настоящее разочарование для многих семей и бизнесменов, которые могут потерять свои компании.

Стоит отметить, что Швеция оказалась в числе стран, не вводивших жёсткий карантин на пике пандемии COVID-19. Граждане страны могли посещать школы и детские сады, заведения общественного питания и фитнес-залы.

Согласно последним данным, коронавирус в Швеции обнаружили у 243 129 человек. Всего за время пандемии от заболевания скончался 6681 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции спрогнозировал сроки улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

По мнению главы государства, в течение шести месяцев ситуация с коронавирусом в РФ должна измениться к лучшему.