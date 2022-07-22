Комбат ДНР заявил об «очередном раунде» боев в Донбассе Комбат ДНР Ходаковский объяснил, с чем связано снижение темпов наступления в Донбассе

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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский объяснил, с чем связано снижение темпов наступления ВС РФ и союзных войск в Донбассе. Военнослужащий объяснил наступившее затишье необходимой паузой перед «очередным раундом» боевых столкновений на Украине. Кроме того, Ходаковский сравнил ситуацию в Донбассе с сеансом шоковой терапии, которая нужна для последующего существования целой нации.

На фронте происходит ожидаемое снижение темпов наступления — мы переводим дыхание перед очередным раундом, — заявил Ходаковский.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменении целей СВО после получения Киевом дальнобойных орудий, в том числе РСЗО Himars, может означать полное вытеснение ВСУ, нацбатов и сил теробороны за пределы Украины. Член Совфеда не исключил, что спецоперация РФ закончится «на польской границе».

Накануне Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине изменились. Теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики, но и Херсонская и Запорожская области. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше.