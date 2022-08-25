Кнайсль показала, как будет выглядеть визит делегаций ЕС к Путину Экс-глава МИД Австрии Кнайсль проиллюстрировала визит делегации ЕС к Путину картиной Серова

Фото: EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter/Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Twitter опубликовала ироничную картинку, на которой изображен президент РФ Владимир Путин, принимающий делегацию из ЕС в Сочи в 2023 году. В оригинале это работа художника Владимира Серова под названием «Ходоки у Ленина», только вместо Ленина изображен российский лидер.

И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров, — написала Кнайсль.

При этом на самой картине написана по-русски: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

Ранее греческие СМИ писали, что режим в Вашингтоне и НАТО спровоцировал недовольство антироссийскими санкциями в странах Евросоюза, что может привести к его распаду. По мнению журналистов, дешевый газ из России обеспечивал работу промышленности в Европе, а теперь этим странам будет трудно пережить зиму под политическим доминированием США.

Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев заявлял, что европейская промышленность станет экономически нерентабельной из-за энергетического кризиса в ЕС, поэтому ее придется закрыть. По его словам, единственный способ спасти ситуацию — производить продукцию на заводах в России.