«Клюшки и наколенники»: военкор высмеял новую помощь Украине от Канады Коц пошутил, что вскоре Канада отправит ВСУ хоккейные клюшки и наколенники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канада в следующем пакете военной помощи Украине поставит хоккейные клюшки и защитные наколенники, иронично отметил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал заявление канадского премьер-министра Джастина Трюда, что ВСУ получат свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним.

В следующем пакете военной помощи Канада поставит Украине миллион хоккейных клюшек и защитных наколенников, — пошутил Коц.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров допустил, что Запад может сократить объем помощи Киеву, но полностью от своей политики не отступится — эти страны продолжат до последнего накачивать Украину оружием. Он добавил, что так будет продолжаться до тех пор, пока у Москвы не кончится терпение и она не положит происходящему конец.

Азаров высказал мнение, что единственный вариант прекратить конфликт — смена режима на Украине. Политик пояснил, что если действующие киевские власти согласятся пойти на перемирие, это не изменит линию на противостояние с Россией, а период прекращения огня будет использован, чтобы «провести мобилизацию, дать возможность своим предприятиям ВПК произвести столько необходимого вооружения, сколько нужно».