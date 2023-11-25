«Дадут по зубам»: Азаров сообщил, как долго Запад будет давать Киеву оружие Азаров: Запад будет накачивать Киев оружием, пока Россия не положит этому конец

Фото: МО Украины

Запад может сократить объем помощи Киеву, но полностью от своей политики не отступится — эти страны продолжат до последнего накачивать Украину оружием, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Он добавил, что так будет продолжаться до тех пор, пока у Москвы не кончится терпение и она не положит происходящему конец.

Эти 233 миллиарда ушли только на одно, на подготовку к войне с Россией. Смотрите, какими гигантскими суммами оперировали американцы и западные страны, гигантскими. Они может быть и уменьшат эти суммы, но будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения. Это абсолютно очевидно. Сейчас политика России — с точки зрения укрепления ее вооруженных сил, мер по укреплению экономического состояния — рано или поздно даст свои результаты, — подчеркнул экс-премьер.

Азаров отметил, что единственный вариант прекратить конфликт — смена режима на Украине. Политик пояснил, что если действующие киевские власти согласятся пойти на перемирие, это не изменит линию на противостояние с Россией, а период прекращения огня будет использован, чтобы «провести мобилизацию, дать возможность своим предприятиям ВПК произвести столько необходимого вооружения, сколько нужно».

Ранее Азаров заявил, что США могут принудить президента Украины Владимира Зеленского к проведению в стране выборов главы государства. По мнению политика, Вашингтон не захочет поддерживать самозванца, в которого превратится Зеленский, если выборов не будет.

До этого бывший премьер заявлял, что по указанию из Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский смог бы отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой, поскольку украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они во всем руководствуются указаниями партнеров с Запада. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, отметил Азаров.