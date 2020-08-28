Клиника, где лечат Навального, обратилась с запросом к экспертам по ядам

https://static.news.ru/photo/ca228018-e927-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Берлинская клиника Charite, где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области.

Кроме того, ещё один запрос направлен в лабораторию Портон-Даун в Великобритании. Именно она занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет издание Spiegel.

Медики якобы обратились к болгарским коллегам, которых привлекали к расследованию отравления предпринимателя Эмилиана Гебрева в Софии. При этом в самой клинике эти сообщения назвали «спекуляциями, отмечает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что канцлер Германии Ангела Меркель выражает беспокойство из-за здоровья россиянина. Она ежедневно получает подробную информацию о его состоянии.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что лабораторные исследования не подтвердили диагноз «отравление» у оппозиционера. Там временем в немецком Spiegel появилась информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении блогера «Новичком», писал NEWS.ru.