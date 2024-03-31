Кличко заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира Кличко: Украина не отдаст никаких территорий России ради мира

Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, заявил глава Киева Виталий Кличко в интервью газете Bild am Sonntag. Градоначальник также выступил против заморозки конфликта, заявив, что вместо этого стране необходимо больше поддержки западных союзников.

Это [идея заморозки] ошибочная точка зрения, вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом, — сказал Кличко.

По словам мэра, ракетные удары продолжают нарастать, и ВСУ нуждаются в новых ракетах для систем противовоздушной обороны. Также политик считает, что сохраняется опасность наступления российской армии на украинскую столицу, по его словам, Киев «был и остается целью» для РФ.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина в скором времени попросит мира. Однако, по его словам, это будет на условиях Киева, которые вряд ли устроят Москву. Константинов подчеркнул, что России нужны гарантии безопасности, но нынешнее руководство республики не в состоянии их соблюдать.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что высокомерие и «заряженность» Запада на русофобию не позволяет говорить о переговорах по Украине, он не хочет серьезного диалога. Он привел в пример высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сообщил, что не видит условий для начала диалога.