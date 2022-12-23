Кива заявил о готовности Польши к захвату Западной Украины

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Польша готова к захвату Западной Украины, написал экс-депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram-канале. По его словам, для Варшавы наступает момент истины, который она ждала много десятилетий, — возвращение своих земель.

Для Польши наступает момент истины, который она ждала много десятилетий, — возвращение земель — польского города Львова (Галиции). Все готово к захвату Западной Украины или возвращению польских земель, — сообщил Кива.

Он добавил, что войска переведены в боевую готовность, юридическая база готова, а все соответствующие документы подписаны. По словам Кивы, остались лишь нюансы, которые президент Украины Владимир Зеленский обговаривает с польским главой Анджеем Дудой.

Экс-депутат назвал текущую ситуацию разделом и развалом Украины. Он также подчеркнул, что все это делается руками Зеленского.

Ранее глава Генштаба польских вооруженных сил Раймунд Анджейчак побывал на Украине и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Украинский высокопоставленный военный назвал польского коллегу своим другом и указал, что стороны обсудят вероятные сценарии развития конфликта в регионе.

В свою очередь военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией Европы и нанести удар России, используя территорию Украины. Эксперт добавил, что Варшава закупает современную военную технику, например корейские танки «Пантера». При этом он отметил, что на Украине уже действуют несколько десятков тысяч иностранных специалистов, а вскоре появятся «мощные польские военные компании».