Китай выдавливает Россию из Черногории

Китай отнял у России звание главного зарубежного инвестора в Черногории. Согласно данным местного Центробанка, КНР вложила в черногорскую экономику более €70 млрд в финансовом 2020-м, хотя ещё год назад она даже не входила в топ-50 иностранных инвесторов балканского государства. Но крупные инфраструктурные проекты с китайским участием, в которые ввязалась Подгорица, ознаменовались скандалами и закабалили черногорскую экономику.

По информации Центробанка Черногории, китайские инвестиции включали в себя вложения в черногорские компании или их покупку, приобретение недвижимости, а также так называемую межфирменную задолженность, то есть займы, которые черногорские компании брали у китайских фирм. В этом году КНР упомянута в отчёте Центробанка впервые, что довольно неожиданно, учитывая, что она сразу заняла первое место.

Недвижимость в Будве (Черногория) Martin Siepmann/Global Look Press

На втором месте по объёму инвестиций находится Италия с €43,3 млн, и только на третьем — Россия с €42,5 млн. В прошлом году наша страна занимала первую строчку. На четвёртой и пятой позиции находятся Швейцария и США с €37,3 млн и €21,5 млн соответственно.

Доклад не раскрывает, во что именно вкладывались иностранные компании, но из других источников известно о нескольких крупных инфраструктурных проектах с китайским участием. И все они считаются довольно спорными.

Первой крупной сделкой между черногорцами и китайцами была покупка в кредит у Пекина двух судов для Черногорской национальной судоходной компании. Правительство пыталось таким образом спасти умирающий судоходный гигант, причём в разгар кризиса отрасли.

Никто бы не согласился финансировать такую недальновидную политику. Кроме Китая, конечно, — замечает научный сотрудник Европейского института азиатских исследований Младен Гржич. — Теперь черногорское правительство покрывает заём, а судоходная компания продолжает находится в ужасном состоянии.

Другой дорогой и неудачный проект — строительство участка автомагистрали Бар-Больяре, части дороги, соединяющей Подгорицу и Белград. Прокладка шоссе, тендер на которую выиграла китайская China Road and Bridge Corporation (CRBD), ознаменовалась постоянными задержками, пересмотрами и подорожанием. Изначальная цена дороги, оцениваемая в €800 тысяч в итоге может достигнуть €1,3 млрд. Для сравнения, объём ВВП Черногории в прошлом году составлял €4,9 млрд.

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Китайские банки известны тем, что задают мало вопросов, выдавая крупные кредиты зарубежным странам. В результате долговая нагрузка и неспособность расплатиться по займам стали серьёзной проблемой для многих африканских государств, особенного на фоне экономического кризиса 2020 года. Судя по всему, Черногорию ждёт такая же судьба: объём её внешнего долга вырос с момента обретения независимости в 2006 году с 38% от ВВП до 80%.

Активно брало кредиты предыдущее правительство балканской страны во главе с многолетним лидером Мило Джукановичем. Но в результате парламентских выборов в конце августа к власти в государстве пришла разношёрстная оппозиционная коалиция. Отдавать долги предыдущего правительства им всё равно придётся, но, возможно, отношение к китайским инвестициям будет пересмотрено. А вот курс на интеграцию с Евросоюзом, скорее всего, будет продолжен.

Желание нового правительства завоевать столь необходимые симпатии в ЕС и, наконец, возобновить процесс интеграции, может означать менее интенсивные экономические отношения с Китаем, — считает Младен Гржич. — Китайские займы дёшевы в политическом плане, но дорого обходятся в экономическом. Это негативно сказывается на процессе интеграции.

Китай рассматривает балканские государства как ворота для своих товаров в Евросоюз. Поэтому в последнее время он уделяет особое внимание не только Черногории, но и Сербии. Это сказывается на общественном мнении сербов. Согласно опросу, проведённому в июле, большая часть граждан страны считает, что больше всех им помогает Китай. На втором месте оказался Евросоюз, а Россия — лишь на третьем. Белград со своей стороны видит в Пекине более влиятельного союзника, чем Москва, поэтому тоже стремится сблизиться с новыми китайскими друзьями.