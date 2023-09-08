Киев предупредили о последствиях постановки украинок на воинский учет Азаров: украинки могут не вернуться на родину из-за постановки на воинский учет

Фото: Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение поставить на воинский учет женщин-медиков создает серьезную угрозу для демографии Украины, написал в аккаунте Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, у украинок могут возникнуть естественные опасения, что список призывных специальностей расширится. В связи с этим они решат не возвращаться на родину.

Для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу. Подавляющую массу украинских беженцев составляют женщины с детьми, и такой шаг киевского режима вызовет у них естественные опасения, что в дальнейшем список женских специальностей, подлежащих мобилизации, будет только расширяться, — объяснил Азаров.

Из-за решения властей беженки-украинки могут начать натурализацию на чужбине, добавил политик, а с окончанием вооруженного конфликта к ним отправятся мужья с сыновьями призывного возраста.

Вопрос: кто же тогда останется в Украине? — заключил экс-премьер.

Ранее представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский сообщил, что украинкам, которые должны встать на воинский учет, будет ограничен выезд за границу. По его словам, женщины получат статус военнообязанных, поэтому на них будут распространяться соответствующие правила.