Киев подтянул войска к границе с Белоруссией МИД РФ: Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Существенный контингент Вооруженных сил Украины был размещен вдоль границы с Белоруссией. Периодически украинские военные пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства, — сказал дипломат.

Он напомнил, что в этой связи с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения Региональной группировки войск, призванные стать сдерживающим фактором от вторжения, и выразил надежду, что Киеву «хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными».

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили о намерении расширить полосу минирования на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией, до двух километров. Верховная рада приняла решение, что теперь функцию пограничников могут выполнять также украинские вооруженные силы, нацгвардия и полиция.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна начала устанавливать на дорогах близ границы с Россией и Белоруссией дополнительные укрепления, в том числе противотанковые ежи. Такие действия он назвал «стратегией обороны и сдерживания».