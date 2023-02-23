Польский министр рассказал об укреплении границ «антироссийскими» ежами Министр обороны Блащак: Польша укрепляет границу с РФ и Белоруссией противотанковыми ежами

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Мариуш Блащак

Польша начала устанавливать на дорогах близ границы с Россией и Белоруссией дополнительные укрепления, в том числе противотанковые ежи. Об этом написал на своей странице в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Такие действия он назвал «стратегией обороны и сдерживания».

Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью, — рассказал министр.

К настоящему времени Польша уже возвела на границе с Белоруссией пятиметровый забор и приступила к установке заграждения из колючей проволоки на границе с Россией. Кроме того, власти страны намереваются оснастить оба этих участка системами электронного наблюдения.

Ранее Блащак заявил, что поддержка Германией президента России Владимира Путина позволила России начать специальную военную операцию на территории Украины. Он отметил, что Берлин годами поддерживал Москву и «построил силу России». По его словам, главная задача Польши в настоящее время — «подготовить и укрепить потенциал польской армии».