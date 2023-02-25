Украина засеет минные поля на границе с Россией и Белоруссией Госпогранслужба Украины расширит зону минирования на границе с РФ и Белоруссией до 2 км

Фото: dpsu.gov.ua

Украина расширит полосу минирования на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией, до двух километров, говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы страны. Верховная рада приняла решение, что теперь функцию пограничников могут выполнять также украинские вооруженные силы, нацгвардия и полиция.

Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория. <...> Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы, — говорится в сообщении.

Также в законопроекте прописано место работников погранслужбы в общей системе сил обороны Украины во время военного положения.

Ранее глава облгосадминистрации Ровненской области Виталий Коваль сообщил о минировании периметра региона на границе с Белоруссией. Он акцентировал внимание на том, что длина границы составляет 229 км. По словам Коваля, в Ровненской области также активно строятся инженерные и фортификационные сооружения.