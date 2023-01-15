На Украине заминировали границу с Белоруссией Глава Ровенской области Коваль сообщил о минировании границы с Белоруссией

Фото: Sputnik/РИА Новости

Пограничный периметр Ровненской области и Белоруссии заминирован, сообщил в своем Telegram-канале глава местной облгосадминистрации Виталий Коваль. Он добавил, что что длина границы составляет 229 км. По словам Коваля, в регионе также активно строятся инженерные и фортификационные сооружения для его обороны.

В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области — это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел, — написал Коваль.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что часть войск Украины была переброшена к границе с Белоруссией. Он отметил, что такая мера была принята для того, чтобы не была перерезана линия, которая позволяет Украине общаться с Западом.