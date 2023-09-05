Киев отказался идти на уступки в зерновой сделке Кулеба: Киев не пойдет на упомянутые Эрдоганом уступки по зерновой сделке

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Киев не пойдет на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых упоминал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», власти намерены отстаивать «все принципиальные позиции», включая санкционное давление на Россию.

Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать, — сказал Кулеба.

Он указал, что украинские дипломаты общались с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи и «четко все разъяснили». По словам Кулебы, Киев рассчитывает услышать, какие новости представители Турции привезут из России, узнать все детали и после этого принимать решения.

Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи для проведения переговоров с главой российского государства. СМИ называли зерновую сделку основной темой для разговора. По словам турецкого лидера, Анкара считает справедливым ожидания России по черноморской инициативе. Он указал на подготовленный новый пакет идей и выразил надежду, что это может способствовать реанимации сделки.

Ранее турецкий политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре заявил, что Эрдоган является лучшим кандидатом на роль посредника в российско-украинских переговорах. По его словам, политик способен сыграть существенную роль в урегулировании конфликта. Именно при нем удалось добиться конкретных результатов по зерновой сделке и обмену пленными, добавил политолог.