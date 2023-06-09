Киев недоволен передачей пленных Венгрии МИД Украины вызвал поверенного Венгрии из-за передачи Москвой пленных солдат ВСУ Будапешту

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Временного представителя Венгрии в Киеве пригласили на консультации в Министерство иностранных дел Украины в связи с передачей группы украинских военнопленных из Закарпатья в Будапешт через Русскую православную церковь, сообщили в украинском МИД. В ведомстве подчеркнули, что украинское правительство не было осведомлено о переговорах между Венгрией и Россией по этому вопросу.

Украинская сторона узнала о передаче одиннадцати украинцев венгерского происхождения в Будапешт через публичные высказывания вице-премьера Венгрии. В ходе встречи в МИДе Киев потребовал от венгерских властей предоставить детальную информацию о переданных украинских гражданах и обеспечить немедленный доступ украинского консула к ним.

Ранее сообщалось, что группа украинских пленных родом из Закарпатья была передана Венгрии при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ). В РПЦ подчеркнули, что эта инициатива была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия» и осуществлена с благословения патриарха Кирилла. Также отмечается, что в роли посредников в процессе передачи участвовали глава департамента внешних церковных связей митрополит Антоний и советник патриарха протоиерей Николай Балашов.