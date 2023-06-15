Киев начал расследовать применение бельгийского оружия в России Резников: Киев начал расследовать применение бельгийского оружия в России

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Правоохранительные органы Украины начали проводить расследование по факту использования бельгийского оружия на территории России, сообщает агентство Belga со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова. Как сообщалось ранее, иностранное оружие могло использоваться членами легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) при заходе в Белгородскую область.

По данным Belga, Резников проинформировал главу Минобороны Бельгии Людивин Дедондер о том, что Украина начала расследование по факту использования европейского оружия в Белгородской области. Стороны обсудили детали в ходе двусторонней встречи в рамках заседания НАТО в Брюсселе.

5 июня Минобороны и разведка Бельгии начала расследовать, использовали ли диверсанты поставленное Украине оружие на территории Белгородской области. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подчеркнул, что ВСУ получают вооружение только для обороны.