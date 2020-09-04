Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу в воскресенье

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона инициирует внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ по уничтожению инженерных сооружений у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены там в нарушение договорённостей. Политик также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.

Мы созываем заседание внеочередное Трёхсторонней контактной группы буквально на завтра, — отметил политик в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен заявлением Пушилина. Именно поэтому Киева решил созвать новую встречу контактной группы.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.