«Каски и обмундирование»: на Украине началась мобилизация кошек Bild: Украина посылает кошек на фронт для борьбы с крысами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и крыс, сообщает Bild. Для борьбы с грызунами на фронт стали отправлять кошек, также военнослужащие приносят собственных питомцев.

Мыши портят каски и повреждают кабели связи <...> они мешают солдатам ночью, забираются в спальные мешки и грызут все что ни попадя, в том числе обмундирование, — отметили источники.

Солдаты Вооруженных сил Украины уже рассказывали, что мыши буквально кишат в окопах и военной форме, даже публиковали видео с места событий. На кадрах видно, что грызуны сбились в стаю под лежанкой одного из бойцов, ползают по проводам и обуви, отдельные особи бегают по столу, залезая в упаковки из-под еды. Один из военнослужащих за кадром заявил, что с большой охотой передавил бы всех вредителей.

Ранее корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер заявила, что солдаты украинской армии пали духом из-за того, что им нечем воевать с Россией: склады ВСУ наполовину пусты, патронов и боеприпасов не осталось. По словам журналистки, больше всего военных угнетает, что запасы русских кажутся неисчерпаемыми. Боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики, поэтому военнослужащие почти не видят благополучного исхода, указала корреспондент.