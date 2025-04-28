Кандидат в президенты Польши заявил о своем восхищении Путиным Кандидат на пост президента Польши Мацяк рассказал о восхищении Путиным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил в эфире телеканала TVP Info о своем восхищении российским лидером Владимиром Путиным. В ходе предвыборных дебатов он отметил, что никто из польских политиков не смог бы выдержать подобное давление, с которым сталкивается российский лидер, и назвал это признаком сильного политика.

Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком, — подчеркнул Мацяк.

Высказался Мацяк, отвечая на вопрос другого кандидата, Марека Якубяка, который напрямую поинтересовался, восхищается ли он Путиным. Первый тур президентских выборов в Польше пройдет 18 мая. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует в гонке, поскольку занимает этот пост второй срок подряд.