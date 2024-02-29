Канцлер Австрии захотел поговорить с Путиным Канцлер Австрии Нехаммер заявил о готовности поговорить с Путиным об Украине

Фото: IMAGO/Harald Dostal/www.imago-images.de/Global Look Press

Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает телеканал OE24. По словам главы правительства, Запад должен продолжать поддерживать контакты с Москвой.

Это значит <...> — если это будет полезно, то да, я бы снова поговорил с российским президентом, — подчеркнул Нехаммер, добавив, что без участия РФ мира на Украине невозможно добиться.

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на заседании сессии Генассамблеи ООН сообщил, что существует около 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны, однако остальные пока засекречены. Один из них — «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Берн надеется организовать мирную конференцию, на которой собравшиеся обсудили бы и проанализировали все существующие проекты, подчеркнул швейцарский дипломат.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».