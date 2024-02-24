В Швейцарии заявили о существовании секретных планов по миру на Украине Кассис заявил о существовании около 10 планов по установлению мира на Украине

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Иньяцио Кассис

Существует порядка 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны, однако остальные пока засекречены, заявил на заседании текущей сессии Генассамблеи ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Он добавил, что Берн хотел бы организовать мирную конференцию по Украине, целью которой стало бы изложение и анализ предложенных идей, способных шаг за шагом приблизить конец боевых действий.

Всего существует около 10 мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане [президента Украины Владимира] Зеленского из 10 пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными, — сказал дипломат.

Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд 15 января попросил организовать мирный саммит. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».