Кабмин ФРГ объяснил звонок Меркель Путину, а не Лукашенко

В правительстве Германии объяснили отказ канцлера Ангелы Меркель позвонить напрямую президенту Белоруссии Александру Лукашенко для обсуждения миграционного кризиса на границе. Руководство России имеет значительное влияние на официальный Минск, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передаёт РИА Новости.

Оценка немецкой стороны заключается в том, что российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко. Меркель провела телефонный разговор с российским президентом. То, что она сказала про инструментализацию людей, мигрантов, — она сказала бы это прямо, разумеется, любому представителю Белоруссии, — заявил Зайберт.

По его словам, канцлер пыталась вступить в прямой контакт с белорусским президентом после выборов в РБ в 2020 году, но официальный Минск не отвечал.

Как рассказал экс-советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар, Евросоюз считает, что вести переговоры с Лукашенко — это ниже его достоинства, передаёт Lenta.ru. Поэтому Меркель общалась с Путиным в надежде на возможность повлиять на Минск.

Ранее исполняющая сейчас обязанности канцлера ФРГ Меркель провела телефонный разговор с Путиным. Лидеры обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Как отметили в правительстве Германии, Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой «инструментализацию» мигрантов белорусскими властями и попросила Путина повлиять на это.