Избирком по подготовке референдума в Запорожье начал работу Глава избиркома Запорожья Катющенко заявила о начале подготовки к референдуму

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Избирательная комиссия Запорожской области, отвечающая за подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России, начала работу, сообщила глава комиссии Галина Катющенко в разговоре с РИА Новости. По ее словам, члены избиркома уже распределили обязанности между собой, а также провели первое заседание.

Кроме того, на территории Запорожья провели ревизию участков для голосования, а также оценили состояние помещений. Катющенко заверила, что местные власти обеспечат открытость и легитимность референдума.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что представители парламентов 16 стран готовы выступить в качестве наблюдателей на планируемом в Запорожской области референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ. В этот список входят государства Евросоюза и Северной Америки.

Рогов заявлял ранее, что референдум о статусе области может состояться в первой половине сентября. Велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, добавил он.