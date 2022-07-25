В ВГА Запорожской области назвали примерные сроки референдума ВГА Запорожья: референдум о статусе области может состояться в первой половине сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Референдум о статусе Запорожской области может состояться в начале осени, в первой половине сентября, рассказал РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Точную дату он назвать отказался.

Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду, — цитирует его агентство.

По его словам, велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, так как будет обеспечена безопасность благодаря успехам на линии боевого соприкосновения. Рогов добавил, что в настоящее время идет формирование избирательных комиссий.

Ранее член главного совета ВГА заявил, что Запорожская область потеряна для Украины. По его словам, регион «навсегда найден Россией» и станет ее неотъемлемой частью.

Рогов также рассказал, что пока власти области самостоятельно справляются с подготовкой к референдуму. Однако не исключено, что в ближайшем будущем они обратятся за консультациями к российской стороне.