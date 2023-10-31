Использование Киевом немецких беспилотников озадачило бундестаг

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон обратился к правительству ФРГ с вопросом, известно ли властям о том, что Киев с помощью немецких беспилотников атаковал Крым, сообщает Lenta.ru. Согласно данным документа, политик сослался на информацию средств массовой информации о поставках вооружения Киеву.

Есть ли у федерального правительства информация о том, атаковала ли Украина Крым немецкими надводными беспилотниками, и если да, то какую позицию по этому поводу занимает федеральное правительство? — уточнил депутат.

Ответ Быстрону дал представитель кабмина Германии Томас Баггер. Он заявил, что правительство Германии не располагает информацией по данному вопросу.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Берлин не планирует «в обозримом будущем» поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. При этом отмечалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, хотя реализация этой инициативы маловероятна. В то же время Шольц заявил, что Берлин готов передать украинской армии зенитный ракетный комплекс американского производства Patriot. По словам канцлера, система пригодится ВСУ после наступления устойчивых холодов. Заявление прозвучало после встречи Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским.