Испания получила разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9befa2ea-e920-11ea-847e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Global Look Press

Власти Испании проинформировали о получении разрешения на проведение первых клинических испытаний вакцины от COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

По его словам, разрешение было получено со стороны Испанского агентства по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS). Пресс-конференцию транслировал телеканал RTVE.

Так, речь идёт о вакцине, разработанной компанией Johnson & Johnson. Разрешение выдано на проведение второй фазы клинических испытаний, первая же фаза проводилась в США и Бельгии. Как ожидается, вторая фаза пройдёт в Испании, Германии и Бельгии. При этом в Испании в испытании примут участие 190 добровольцев.

Также Илья сообщил, что 27 августа был подписан контракт на получение вакцины от компании AstraZeneca. Первые дозы должны быть получены к концу декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (54%) не хотят прививаться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-Центром».

Согласны на прививку 38% респондентов. Ещё 2% заявили, что они против любых прививок, а 6% затруднились ответить.