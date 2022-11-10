Испания дополнительно передаст Украине две системы ПВО Hawk Министр обороны Роблес: Испания передаст Украине еще две системы ПВО Hawk

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Правительство Испании решило передать Украине дополнительно две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем уже направленным в Киев. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. Она пояснила, что об этом Испанию попросили в НАТО. Слова министра приводит газета el Financiero.

Еще две пусковые установки будут отправлены потому, что об этом нас попросили из НАТО, — сказала Роблес.

Также в Минобороны Испании сообщили, что со следующей недели 64 украинских военных начнут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. В настоящее время 21 военнослужащий ВСУ уже проходит инструктаж по обращению с гаубицей 105/14 в Альмерии.

Известно, что в октябре 19 украинских военных обучались в Испании обращению с зенитными ракетами Aspide. Также сообщалось, что в целом Мадрид готов провести обучение 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS властям Украины. Он уточнил, что украинская армия уже вовсю применяет поставленные ЗРК. Курсы по использованию установок для бойцов ВСУ прошли в Европе.

В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Apside. По его словам, поступившее в распоряжение ВСУ оружие обеспечит безопасность воздушного пространства Украины. Резников поблагодарил Норвегию, Испанию и США за поставки.