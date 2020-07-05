Ирландия отменит карантин для прибывающих из «зелёных» стран

https://static.news.ru/photo/43ff9398-bec2-11ea-a903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press

Прибывающих в Ирландию из так называемого зелёного списка государств могут освободить от обязательного карантина с 20 июля 2020 года, заявил глава Минтранса страны Имон Райан. В этот же день опубликуют и сам перечень стран.

Мы начнём открывать рейсы с теми странами, где ситуация похожа на нашу, если не лучше, чем у нас — с так называемым зелёным списком. Он (список. — NEWS.ru) будет опубликован 20 июля или раньше, «зелёный» список будет действовать после этой (даты. — NEWS.ru), — цитирует чиновника радиостанция Newstalk.

Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что документ составят на основе ряда эпидемиологических критериев Евросоюза. При этом список будут пересматривать каждые две недели. Дублин планировал упростить въезд для прибывающих из ряда стран с 9 июля.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заразились COVID-19 свыше 11,2 млн человек, более 530 тысяч скончались. РФ занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 2 839 542 инфицированных (129 676 умерло, 894 325 выздоровело), на втором Бразилия — 1 577 004 (990 731 выздоровело, умерло 64 265).

Медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз должен быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Политик сделал заявление по итогам переговоров с главами кабминов государств Вышеградской четвёрки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Варшаве. Мероприятие состоялось 3 июля 2020 года.