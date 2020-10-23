Иностранцам будут доплачивать за переезд в итальянскую деревню

https://static.news.ru/photo/d939a090-1532-11eb-830b-fa163e074e61_660.jpg Фото: D'Antonio/Fotogramma/Global Look Press

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано планируют выдавать гранты на переезд в деревню Санто-Стефано-ди-Сессанио для иностранцев и граждан Италии. Таким образом администрация хочет привлечь молодых людей в регион.

В настоящий момент в населённом пункте проживают 115 человек, однако только 13 из них моложе 20 лет, а 41 — старше 65 лет.

Власти предлагают переселенцам гранты в размере €20 тысяч (примерно 1,8 млн рублей), которые предназначены для открытия бизнеса. Кроме того, людям будут платить каждый год по €8 тысяч (примерно 720 тысяч рублей) в течение первых трёх лет.

Обязательным условием участия в программе является открытие бизнеса в регионе и проживание там в течение пяти лет. Кроме того, участнику должно быть от 18 до 40 лет. Если у желающего нет гражданства станы — члена Европейского союза, у него должен быть статус долгосрочного резидента.

Заявки на участие можно отправить до 15 ноября, говорится на сайте муниципалитета.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса стала триггером для пробуждения интереса к переезду россиян из мегаполисов в сёла. По мнению экспертов, чтобы это явление стало массовым, нужно срочно улучшать инфраструктуру в деревнях и создавать новые рабочие места.