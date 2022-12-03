Independent: британцы переходят на корма для животных Independent: рост цен вынудил британцев есть корма для домашних животных

Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британцы из-за повсеместной дороговизны вынужденно переходят на крайние меры. Так, некоторые теперь доедают за домашними животными корма и разогревают еду на свечах, сообщает Independent.

Издание процитировало руководителя продовольственной программы из Кардиффа Марка Стида, назвавшего такие истории «поражающими до глубины души».

Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее, — уверяет Стид.

Общественник заверил, что о таких историях знает «из надежных источников». По его словам, в процветающем Кардиффе есть «неприемлемые очаги лишений», где те, кому недоплачивают, не могут купить самое необходимое.

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