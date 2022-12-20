Илон Маск согласился поставить Украине несколько тысяч терминалов Starlink

Фото: starlink.com

Украина договорилась с американской Space Exploration Technologies Corp о поставках более 10 тысяч терминалов для спутников Starlink, сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Bloomberg. Министр добавил, что он разговаривал непосредственно с владельцем компании миллиардером Илоном Маском по этому вопросу.

SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что он продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было масштабное отключение электроснабжения, я направил ему послание в тот же день, и он моментально отреагировал и уже предпринял некоторые шаги, — сказал Федоров.

С момента начала боевых действий в феврале украинские власти к настоящему времени получили 22 тысяч терминалов Starlink, сообщил Федоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что киевские власти обратятся к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX начнет требовать плату за использование. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.