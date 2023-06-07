Игроку «Фиорентины» разбили голову стаканом в финале Лиги конференций Болельщики разбили голову футболисту Бираги стаканом во время финала Лиги конференций

Фото: AP/TASS

Финал Лиги конференций УЕФА: «Фиорентина» — «Вест Хэм Юнайтед»

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Кристиано Бираги получил травму головы от стакана, брошенного с трибуны во время финала Лиги конференций сезона 2022/2023 против «Вест Хэма» из Англии. Этот момент попал в прямую трансляцию, которая ведется телеканалом «Матч ТВ».

Инцидент произошел на 34-й минуте игры, когда защитник готовился к угловому удару. Фанаты, расположившиеся на английских трибунах, начали закидывать игрока пустыми стаканами. Один из них поразил сотрудника стадиона, второй — Бираги. В результате футболист получил рассечение, из-за чего игра была приостановлена.

Медицинская бригада вышла на поле и оказала первую помощь 30-летнему футболисту, перевязав его голову. После этого матч возобновился.

Матч проводится на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге. По итогам первого тайма счет между командами составляет 0:0.

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