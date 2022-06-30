«Идет двойная игра»: уход со Змеиного связали с подготовкой к саммиту G20 Эксперт рассказал, зачем Россия оставила остров Змеиный

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Отвод российских войск с острова Змеиный связан с тем, что Москва решает проблемы перед саммитом G20 и вопрос транзита в Калининград, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что нельзя допускать установления Украиной военного контроля над островом, поскольку оттуда с помощью средств РЛС можно мониторить всю акватория Черного моря.

Надо понимать, что тут идет двойная игра. Россия решает проблемы перед саммитом G20 и транзита в Калининград, отсюда и такой жест. Украинцам же нужна «перемога», мол они победили Россию, Змеиный наш и все в этом роде, — сказал Матвийчук.

Эксперт добавил, что при попытке ВСУ высадить на остров десант, он будет уничтожен силами Черноморского флота и ВКС России, а попытка захвата «захлебнется, так и не успев развиться».

Ранее военный эксперт Константин Сивков пояснил, что контроль России над островом блокирует для Украины возможность использовать румынские и молдавские аэродромы и позволяет отслеживать поставки западного вооружения. Потеря острова — серьезный удар для Киева, поэтому украинские военные продолжали попытки его вернуть.

Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Чёрном море. Данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.