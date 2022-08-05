И гаснет свет: города Европы начали экономить на газе Немцы готовы мыться под холодным душем и ходить по темным улицам

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В Германии граждане судорожно раскупают обогреватели и дровяные печи, в крупных городах отключают горячую воду и подсветку главных достопримечательностей. Брать пример с немцев собираются и другие страны. «По всей Европе гаснут огни», — цитирует американский публицист Фрейзер Майер историческую фразу министра иностранных дел Британии сэра Эдварда Грея, которую тот произнес в 1914 году накануне вступления Соединенного Королевства в Первую мировую войну. Разумеется, британский дипломат выражался образно. «С августа 2022-го по март 2023 года освещение в Старом Свете вырубят буквально», — комментирует Майер планы ЕС по экономии электроэнергии на фоне газового кризиса. Как всегда, Германии придется затянуть пояса туже остальных.

Уходя, гасите свет

Напомним, что план Еврокомиссии, пока сугубо добровольный, предусмотрен на случай полного прекращения поставок голубого топлива из России. Предполагается, что государства ЕС, если постараются, сумеют сэкономить 45 млрд кубометров газа. Как подсчитало агентство dpa, больше всех придется ограничить себя именно Германии. Что логично, ведь первая экономика Европы потребляет больше всего газа в абсолютных цифрах. Похоже, вновь немцам придется отдуваться за весь ЕС.

Чтобы выполнить общеевропейский план, немцам предстоит сократить расход газа на 10 млрд кубометров. Это равнозначно тому, сколько в среднем тратят за год пять миллионов немецких семей, состоящих из четырех человек и живущих на площади примерно 100 квадратных метров. Вторая в списке Италия — стране придется сократить потребление газа на 8 млрд кубометров в предстоящем отопительном сезоне, за ней следуют Франция и Нидерланды (по 5 млрд кубов), — сообщает Spiegel online.

В Германии как минимум каждый второй дом отапливается газом. Однако скоро это станет роскошью. Как пишут СМИ, в эти дни немцы получили по почте счета за электричество, которые их явно не обрадовали. Если весной 2021 года киловатт-час стоил 6 центов, то теперь он стоит 13 центров, а в некоторых регионах и того больше. Так, энергетический гигант Vattenfall требует от клиентов в Берлине платить уже 25 центов за киловатт-час. А с 1 октября цены могут еще вырасти. Жителей ФРГ обяжут платить дополнительный «сбор солидарности» в размере 5 центов в пользу компаний — импортеров газа, которые лишились поставок из России. Некоторые муниципалитеты, опасаясь за кошельки пенсионеров, предложили даже оборудовать общественные «тепловые комнаты», где зимой могли бы греться пожилые люди, не переплачивая за отопление у себя дома.

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Неудивительно, что в Германии начался ажиотаж. За три недели до начала отопительного сезона немецкие граждане, опасаясь отключения вентиля, массово скупают портативные тепловентиляторы, обогреватели и даже дрова. Тепловые насосы тоже распроданы. Сотрудники магазинов строительной и бытовой техники не усевают выставлять товары на полки — их мгновенно сметают. Специалисты опасаются, что сети могут просто не выдержать такой нагрузки. Кроме того, невозможно заказать проверку отопления в доме — самая ранняя запись открыта аж на октябрь.

На этом фоне немецкие города разрабатывают собственные планы по экономии электроэнергии. Берлинские власти предложили отключать в столице ночную подсветку 200 достопримечательностей. Среди них Берлинский кафедральный собор, знаменитая церковь Мариенкирхе, дворец Шарлоттенбург, мемориальная церковь Кайзера Вильгельма, колонна Победы и многие другие. Мэр Берлина Франциска Гиффай готова даже пожертвовать подсветкой Бранденбургских ворот и Рейхстага.

Я так росла в детстве: когда в комнате никого нет, свет выключается. Это очень просто, и тут нет ничего нового, — пояснила социал-демократка.

Однако народные избранники с ней не согласны. Они настаивают, что цитатель немецкой демократии все же должна сиять в ночи, и не символизма ради.

Внешнее и аварийное освещение должно оставаться неизменным по причинам сохранения материальной безопасности объектов, — заявили в пресс-службе административного управления бундестага.

В столице также возникла проблема с газовыми фонарями. В прошлом году по всему Берлину установили 3 тысячи новых фонарей, более 45 тысяч были отремонтированы, у 9 тысяч заменены лампы. Однако примерно полторы тысячи установок не имеют автоматического переключения и горят не только ночью, но и днем. По нынешним временам это непозволительная роскошь.

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Мыть руки только холодной водой

Одним из первых немецких городов, который разработал подробный план энергосбережения, стал Ганновер — столица земли Нижняя Саксония. Вот его основные положения:

Отопительный сезон будет действовать строго с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

В этот период температура во всех муниципальных зданиях не должна превышать 20 градусов, в технических и складских помещениях — 10–15 градусов. Также для спортзалов температурный лимит — 15 градусов.

В душевых фитнес-центров и бассейнов отключат горячую воду. Чиновники в госучреждениях тоже смогут мыть руки только под холодной водой.

Ванные комнаты в домах нельзя будет отапливать газом. Кроме того, тепловентиляторы и радиаторы, за которыми охотятся немецкие покупатели, попадают под запрет.

В общественных туалетах, на подземных велопарковках непрерывное освещение повсеместно заменят датчиками движения.

Исторические достопримечательности, включая Новую ратушу и городские музеи, ночью не будут освещены.

Ночное освещение улиц, витрин магазинов предстоит как можно скорее преобразовать в светодиодное.

Все общественные фонтаны прекращают работу.

В других немецких городах вводятся схожие запреты, порой они различаются лишь в нюансах. К примеру, власти Мюнхена объявили, что будут отключать освещение городской ратуши на главной площади Мариенплац, которое обычно и так включено не допоздна — всего до 11 вечера. В муниципальных учреждениях из кранов будет течь только холодная вода. А в Нюрнберге закроют три из четырех крытых общественных бассейнов. Оставшийся проработает до 25 сентября.

Впрочем, затягивание поясов началось не повсеместно.

Я пока не заметила какой-то экономии или подорожания. Но у меня дома электрическая плита и центральное отопление. Думаю, к осени, зиме что-то почувствую, — поделилась с NEWS.ru соотечественница Анна, живущая в Кёльне.

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Некоторые страны ЕС уже начали брать пример с Германии. В первых рядах, как ни странно, Испания, которая не слишком зависит от российского газа и потребляет его в пять раз меньше, чем ФРГ. И все же власти страны решили проявить солидарность с немцами. Согласно экстренному плану, утвержденному испанским правительством, в летнее время жителям Пиренейского королевства придется потерпеть жару. Во всех муниципальных зданиях, а также в кафе, кинотеатрах, отелях, внутри вокзалов и аэропортов допускается устанавливать кондиционеры на отметку не ниже 27 градусов. Зимой, напротив, не должно быть теплее 19 градусов. До 30 сентября торговые центры и предприятия оборудуют системами, которые не позволят дверям автоматически открываться и закрываться, чтобы избежать утечки тепла или прохлады в зависимости от сезона. Кроме того, рекомендуется вернуть как можно больше сотрудников на удаленку, как в ковидные времена.

Во Франции правительство утвердило схожий «План энергетической трезвости». Он призван на 10% сократить потребление энергии в ближайшие два года по сравнению с 2019-м. А в Австрии Совет по энергетике разослал письма мэрам. В нем эксперты предлагают подумать о закрытии ледовых катков, а заодно приготовиться к тому, чтобы брать на работу свитеры.

Вас посетит тепловая полиция?

Министр по вопросам экономики и климата от «зеленых» Роберт Хабек признал: ввести температурные ограничения для частных домовладений было бы проблематично — они защищены законом от подобного вмешательства со стороны государства. И все же можно запретить обогревать бассейны на частных территориях газом в зимнее время. Как бы то ни было, министр, который сам торжественно пообещал меньше принимать душ, хочет сделать ставку на сознательность немцев.

Мы не собираемся создавать тепловую полицию, чтобы она приходила к людям с проверками, какая температура воды у них в бассейне. По крайней мере в такой стране я не хотел бы жить, — заявил Хабек.

При этом министр не поддержал идею выписывать премии домохозяйствам, которые больше всех экономят. Ранее с такой идеей выступили эксперты Немецкого института экономических исследований.

Если кто-то скажет: «Я готов помогать, но только если мне заплатят 50 евро», я отвечу ему: «Нет, старик, ты не получишь ни цента!» — отрезал господин Хабек.

По его мнению, затягивание поясов приносит плоды. Так, по сравнению с началом года Германия сумела снизить потребление газа примерно на 15%.

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Впрочем, граждане готовы поддержать не все идеи правительства. Когда в мае министр цифровых технологий и транспорта ФРГ Фолькер Виссинг призвал немцев не фотографировать и не постить еду в соцсетях — якобы это тоже помогает сберечь электроэнергию, земляки подняли его на смех. И припомнили, как два года назад министр и сам делал селфи на фоне тарелки с вафлями. И тогда это не слишком обременяло немецкую экономику.