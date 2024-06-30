«Хватит лжи»: в Раде взялись за Сырского после отставки Содоля Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского в предоставлении ложных сведений

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Александр Сырский

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований Украины, в котором обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в предоставлении ложных сведений. В Telegram-канале она также заявила, что он препятствует выполнению ее служебных обязанностей. За соответствующее нарушение законодательства на Украине предполагается штраф или пробационный надзор сроком на три года.

Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским, главнокомандующим ВС Украины, статьи 351-й Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины <...>. Хватит лжи, — заявила Безуглая.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины займется проверкой в отношении бывшего командующего ВСУ генерала Юрия Содоля. Ведомство намерено проанализировать действия военного на Харьковском направлении. Поводом стала жалоба члена «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдана Кротевича, который обвинил генерала в огромных потерях.

Кротевич обвинил генерала в гибели тысяч украинских военнослужащих. Он также указал и на другие ошибки Содоля, в частности в отказе снабжать бригаду «Азова» боеприпасами, наращивать силы и укреплять Мариуполь перед российским наступлением.