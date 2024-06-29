Спецслужбы Украины серьезно взялись за генерала Содоля после жалоб азовца ГБР Украины проверит действия генерала Содоля под Харьковом после жалоб

Фото: СБУ

Государственное бюро расследований Украины займется проверкой в отношении бывшего командующего ВСУ генерала Юрия Содоля, сообщает издание «Украинская правда». Ведомство намерено проанализировать действия военного на Харьковском направлении. Поводом стала жалоба члена «Азова» Богдана Кротевича (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который обвинил генерала в огромных потерях.

ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено, — говорится в публикации.

Ранее Кротевич обвинил генерала в гибели тысяч украинских военнослужащих. Он также указал и на другие ошибки Содоля, в частности в отказе снабжать бригаду «Азова» боеприпасами, наращивать силы и укреплять Мариуполь перед российским наступлением. Он отметил, что генерал приказал нацбатальону наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов. Когда ему привели аргументы, почему это невозможно, «против командира было начато официальное расследование». Отрывки из заявления Кротевича опубликовала газета Washington Post.