Опубликованы отрывки из жалобы офицера «Азова» на генерала Содоля WP: офицер «Азова» Кротевич обвинил генерала Содоля в гибели тысяч бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

The Washington Post опубликовал отрывки из заявления начальника штаба националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдана Кротевича Государственному бюро расследований (ГБР) Украины, в котором он пожаловался на экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Из них следует, что майор обвинил генерала в гибели тысяч украинских военнослужащих.

Генерал Содоль неадекватно командует войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и других подразделений обороны, что привело к ослаблению позиций на фронте и потере большого количества солдат и территории, — писал он.

Кротевича указал и на другие ошибки генерала, в частности в отказе снабжать бригаду «Азова» боеприпасами, наращивать силы и укреплять Мариуполь перед российским наступлением. Он также отметил, что Содоль приказал нацбатальону наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов. Когда ему привели аргументы, почему это невозможно, «против командира [Азова] было начато официальное расследование».

Также Кротевич возмутился тем, что Содолю присвоили звание Героя Украины, хотя он «ни одного часа» не провел в Мариуполе и не руководил обороной города. По его словам, когда один из командиров в Мариуполе попросил Содоля дать инструкции, тот ответил: «Нам конец» и положил трубку.

Как отмечает WP, призыв Кротевича к расследованию дела Содоля является самым громким свидетельством раскола внутри украинского командования. По данным издания, начальник штаба «Азова» вслух высказал то, о чем другие украинские военнослужащие думали на протяжении нескольких месяцев — что в условиях нехватки личного состава и вооружения они считают необоснованными приказы, которые приводят к большим жертвам.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля 24 июня. На его место был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.