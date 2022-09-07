«Худшее еще впереди»: в Uniper оценили рост цен на газ Глава Uniper Маубах прокомментировал рост цен на газ словами «худшее еще впереди»

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что даже после завершения российской спецоперации на Украине цены на газ не упадут мгновенно. «Худшее еще впереди», отметил он в беседе с телеканалом CNBC.

Даже если [спецоперация] закончится в скором времени, мы <...> не ожидаем, что цены на газ мгновенно упадут. Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет, — подчеркнул Маубах.

Он напомнил, что цены на оптовых рынках увеличились в 20 раз, если сравнивать с теми, которые были два года назад.

Я уже говорил это несколько раз в этом году... Поймите, худшее еще впереди, — рассказал глава Uniper.

Он выразил сомнение в перспективах возобновления сотрудничества с «Газпромом». Маубах уточнил, что он «защищал „Газпром“ как надежного поставщика» до последнего. Сейчас партнерство с концерном уже разорвано и глава Uniper не верит, что его удастся восстановить «в грядущие недели, месяцы или годы».

Ранее стало известно, что приостановка работы газопровода «Северный поток» запустила наихудший сценарий для стран Евросоюза, пишет газета The Wall Street Journal. Впереди у ЕС исторически высокий уровень цен на газ и обнищание потребителей. При этом Брюссель отдает себе отчет в том, что установление потолка цен на российские энергоносители способно целиком разорвать экономические связи с Россией.